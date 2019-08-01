МЧС объявило штормовое предупреждение по югу Тюменской области

| Фото: www.meteovesti.ru | Фото: www.meteovesti.ru

Штормовое предупреждение объявлено по югу Тюменской области 30 и 31 августа в связи с сильным дождем и ветром порывами до 20 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

В связи с ухудшением погоды, возможно увеличение возникновения происшествий. Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, ЖКХ рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям города и области придерживаться основных правил. При сильном ветре: не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. При сильном ливне: не спускаться в углубленные помещения, лучше всего находиться выше подтопления.

Если стихия застала в автомобиле, следует перестроиться в крайний правый ряд, если осадки не прекращаются и усиливаются - покинуть транспорт и укрыться в здании. Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям юга Тюменской области быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.