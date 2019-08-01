Тюменские предприятия получают поддержку из регионального бюджета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприятия Тюменской области получили поддержку в виде субсидий в 2019 году. Общая сумма выплат из областного бюджета составила 47 млн рублей. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник отдела государственной поддержки промышленности департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Максим Зотов во время пресс-тура на предприятия "ГофропакТюмень" и "СибБурМаш".

Так, завод "ГофропакТюмень" получил около 27 млн рублей в качестве возмещения затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга.

В 2018 году предприятие закупило три единицы техники, с которым в 2019 году заявилось на оказание господдержки. Теперь в цеху, где идет переработка, функционируют автоматическая машина ротационной высечки гофрокартона с функцией флексопечати, автоматическая линия разделения гофротары для ротационной высечки, плосковысекальный станок.

"Новое оборудование, которое мы запустили буквально три месяца, дает нам еще один шаг и толчок для более широкого представления нас на рынке как производителя. Оно абсолютно новое, технологичное. Далеко не все могут похвастаться таким оборудованием. Поэтому мы можем производить больше продукции, чем наши конкуренты", — поделился исполнительный директор завода Юрий Юрченко.

По его словам, помощь власти позволила руководству предприятия увереннее чувствовать себя при покупке оборудования. Юрий Юрченко отметил, что машины и станки дорогие, редкие, создаются под заказ, их везут издалека. Завод "ГофропакТюмень" является одним из лидеров по производству гофротары в Уральском и Сибирском федеральных округах. Предприятие развивается динамично. Об этом свидетельствует объем и география продаж: в 2016 году продано 27 млн кв. метров продукции, в 2018 - около 40 млн кв. метров. На предприятии трудятся более 200 человек.

Научно-производственное предприятие "СибБурМаш", занимающееся выпуском противовыбросового оборудования и большого количества разнообразного технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и ремонта скважин, получило из регионального бюджета 11 млн рублей.

По словам генерального директора НПП "СибБурМаш", заслуженного изобретателя РФ, кандидата технических наук Булата Хайруллина, у них достаточно серьезный станочный парк. Он насчитывает 160 единиц. В 2018 году НПП "СибБурМаш" закупило два токарных станка с числовым программным управлением, с которыми в 2019 году оно заявилось на получение государственной поддержки по возмещению первого взноса по договору лизинга. "Господдержка предприятиям нужна, чтобы развиваться дальше, увеличивать производство. Чтобы разрабатывать современное оборудование, нужны значительные средства", — сказал Булат Хайруллин.

Завод "ГофропакТюмень" и научно-производственное предприятие "СибБурМаш" получили поддержку по государственной программе Тюменской области "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности". Она рассчитана на период с 2019 по 2025 год. Поддержку могут получить промышленные предприятия Тюменской области, которые находятся в реестре инвестиционных проектов региона в разделе "на сопровождении", либо, как, например, НПП "СибБурМаш", занимаются выпуском импортозамещающей продукции.

Ближайший срок подачи документов - с 1 по 15 ноября. "Предприятие, которое желает получить поддержку, в установленные сроки подает необходимый пакет документов. Его рассматривает комиссия и принимается решение. Если предприятие соответствует всем критериям, то оно может рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидирования первого взноса по договорам лизинга на приобретение промышленного оборудования", - заключил Максим Зотов.

Инна Пахомова