Единый регистр паллиативных пациентов внедрят в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Время от выписки рецепта до выдачи обезболивающего препарата для паллиативных пациентов сократится. В Тюменской области разрабатывают единый регистр паллиативных пациентов.

Об этом корреспонденту информагентству "Тюменская линия" рассказала руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Тюменской области Виктория Щуплецова.

По ее словам, в Тюмени первой к реализации этого проекта приступила городская поликлиника № 1 в 2018 году с внедрением проекта "Бережливая поликлиника".

"В ходе этого пилотного проекта информация автоматически предавалась от стационара в поликлинику по месту жительства пациента, кроме того, достигалась договоренность с аптеками по времени выдачи обезболивающих препаратов, поскольку зачастую родным пациента удобнее забрать препарат в вечернее время, после работы", - отметила Виктория Щуплецова.

Опыт городской поликлинике №1 по улучшении оказания помощи паллиативным пациентам будет внедрен во всех поликлиниках Тюмени до конца 2020 года.

Николай Ступников