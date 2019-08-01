Тюменское предприятие "СибБурМаш" готовится продвигать продукцию в Оман

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское научно-производственное предприятие "СибБурМаш" готовится к выходу на рынок Омана. Об этом рассказал его генеральный директор, заслуженный изобретатель РФ, кандидат технических наук Булат Хайруллин в ходе пресс-тура 29 августа.

"На территории бывшего СНГ работали с Казахстаном, Узбекистаном. Сейчас готовимся к выходу на более дальнее зарубежье, в том числе страны Востока. В частности, речь идет об Омане. Недавно мы были на выставке в Абу-Даби и демонстрировали там свою продукцию", — поделился планами Булат Хайруллин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

НПП "СибБурМаш", занимающееся выпуском противовыбросового оборудования и большого количества разнообразного технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и ремонта скважин, работает 26 лет. За это время налажены партнерские отношения как с российскими предприятиями недропользователями, так и с представительствами зарубежных сервисных компаний. "Наши заказчики — это все "дочки" "Роснефти", "Газпрома", "ЛУКОЙЛА", "Сургутнефтегаз". В последнее время активно работает с "Новатэком"", — поделился генеральный директор.

Станочный парк предприятия насчитывает 160 единиц оборудования. Среди них — четвертая часть — это станки с числовым программным управлением и обрабатывающие центры. "За 2016-2018 годы по лизингу мы приобрели семь станков с ЧПУ и одна установка лазерной резки. Оборудование поставляли нам из Словакии, Тайваня, Южной Кореи, Японии. Общая стоимость приобретенных станков и установки составляет более 110 миллионов рублей, из них 46 миллионов был оплачен первый взнос по лизингу благодаря господдержке. Это серьезная поддержка, почти месячная зарплата нашего предприятия", — рассказал Булат Хайруллин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, в 2018 году НПП "СибБурМаш" закупило два токарных станка с ЧПУ, с которыми в 2019 году заявилось на получение государственной поддержки по возмещению первого взноса по договору лизинга. Из областного бюджета предприятие получило 11 млн руб.

Инна Пахомова