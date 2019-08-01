Дмитрий Кузьменко: наша задача – обеспечить доступность и качество медицинской помощи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Главный федеральный инспектор по Тюменской области оценил качество оказания медицинских услуг в детском отделении городской поликлиники № 1 в Тюмени и посетил ФАП в деревне Есаулова, сообщает областной департамент здравоохранения.

В детском отделении городской поликлиники №1 Дмитрий Кузьменко понаблюдал за работой участкового педиатра и узких специалистов, посетил процедурный кабинет, оценил преимущества информатизации здравоохранения.

Он отметил, что в учреждении приложены все усилия, чтобы сделать посещение поликлиники максимально приятным для юных жителей города. Оборудована игровая зона, установлена мебель ярких расцветок, стены украшают рисунки. Положительную оценку получила система навигации по поликлинике, чтобы у пациентов не возникало проблем с поиском нужного кабинета.

"Численность жителей в Тюмени и области растет, поэтому спрос на медицинские услуги высокий. Наша задача – обеспечить доступность и качество медицинской помощи. Для этого внедряются новые технологии, закупается современное оборудование", - отметил Дмитрий Кузьменко.

В 2019 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" выделено 1 млрд 222 млн рублей, часть из них направят на обустройство модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в регионе планируется установить 11 модульных ФАПов, два из них – в Тюменском районе. От предыдущих модульных конструкций они отличаются большей площадью, что позволяет разделить прием взрослого и детского населения.

В деревне Есаулова готовится к открытию ФАП площадью 100 кв. м. В нем оборудованы кабинеты приема врача, процедурно-прививочный кабинет, места для ожидания приема специалиста. ФАП оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, подведены все коммуникации. Закуплен телеэлектрокардиограф с возможностью дистанционной передачи данных. На территории обслуживания ФАПа проживают 769 человек, из них 268 - трудоспособного населения и 227 детей. Наличие на ФАПе интернета позволит проводить в случае необходимости дистанционные консультации со специалистами.

По итогам аудита Дмитрий Кузьменко дал удовлетворительную оценку организации первичной медико-санитарной помощи, отметив, что локальные трудности есть, но они решаются. В целом, все показатели национального проекта "Здравоохранения" в регионе выполняются.