В Тобольске благодаря социальным сетям прочистили ливневую канализацию

Колодец до прочистки | Фото: администрации Тобольска Колодец до прочистки | Фото: администрации Тобольска

Ливневую канализацию прочистили в Тобольске благодаря неравнодушным гражданам.

Жительница города Любовь Быкова разместила в сообществе "Типичный Тобольск" пост с фотографиями, в котором обратилась к Максиму Афанасьеву. Тоболячка попросила мэра обратить внимание на ливневую канализацию по дороге к спортивному комплексу "Олимп", в районе дома №85 в 4 микрорайоне, где, по словам женщины, сток забит уже на протяжении нескольких лет.

Сотрудники администрации Тобольска оперативно ответили на обращение и отметили, что вопрос взят на контроль специалистами. Уже через несколько дней после публикации дождеприемный колодец по указанному адресу был очищен. Фотоотчет об этом размещен в комментариях к записи тоболячки.