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В Тобольске благодаря социальным сетям прочистили ливневую канализацию

Общество, 18:32 29 августа 2019

администрации Тобольска Колодец до прочистки | Фото: администрации Тобольска

Ливневую канализацию прочистили в Тобольске благодаря неравнодушным гражданам.

Жительница города Любовь Быкова разместила в сообществе "Типичный Тобольск" пост с фотографиями, в котором обратилась к Максиму Афанасьеву. Тоболячка попросила мэра обратить внимание на ливневую канализацию по дороге к спортивному комплексу "Олимп", в районе дома №85 в 4 микрорайоне, где, по словам женщины, сток забит уже на протяжении нескольких лет.

Сотрудники администрации Тобольска оперативно ответили на обращение и отметили, что вопрос взят на контроль специалистами. Уже через несколько дней после публикации дождеприемный колодец по указанному адресу был очищен. Фотоотчет об этом размещен в комментариях к записи тоболячки.

администрации Тобольска Колодец после прочистки | Фото: администрации Тобольска

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# ливневая канализация , соцсети , Тобольск

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