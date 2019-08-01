Тюменцы обсудили проект парка и эстакады в районе улицы Щербакова

Общественное обсуждение проекта комплексного развития транспортной, пешеходной и рекреационной инфраструктуры в районе ул. Щербакова в Тюмени прошло в деловой и конструктивной атмосфере. Во встрече, которая состоялась в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке 29 августа, приняли участие около 40 человек.

С детальной презентацией проекта создания современного парка-сквера "Заречный" перед участниками обсуждения выступил руководитель управы Центрального округа Тюмени Владислав Черкашин. По его словам, общая площадь территории, которую предстоит благоустроить, составляет около 10 га. Площадь самого парка - около 7,5 га.

Проект парка предусматривает сохранение уже имеющихся и посадку новых зеленых насаждений, сбережение естественного природного ландшафта, использование самых современных материалов, технологий и малых архитектурных форм. При строительстве парка будут созданы велосипедные и беговые дорожки. Предусмотрены места для проведения массовых мероприятий, размещения спортивных площадок, объектов общественного питания и торговли. Сохранится и востребованная жителями близлежащих микрорайонов площадка для выгула собак.

"Этот проект широко обсуждался с жителями Заречных микрорайонов. Состоялись две больших встречи. На первой из них мы рассказали о дизайн-проекте парка и выслушали достаточно большое количество замечаний и предложений. Все они, конечно же, были учтены при доработке проекта. На второй встрече, которая прошла в конце 2018 года, было получено окончательное одобрение жителей", - отметил Владислав Черкашин.

Участников обсуждения в первую очередь заинтересовали вопросы организации охраны территории парка и предотвращения случаев вандализма. "В парке не предусмотрена мангальная зона. Но люди по привычке все равно будут ходить туда жарить шашлыки, они станут вываливать непогашенные угли на землю. Сейчас именно так и происходит. В результате на газонах образуется множество горелых проплешин", - считает один из тюменцев.

Руководитель управы Центрального округа ответил, что для обеспечения общественного порядка в парке предстоит предусмотреть в городском бюджете средства для заключения соответствующего договора с частным охранным предприятием. Что касается мангальной зоны - в ходе обсуждения проекта с жителями Заречных микрорайонов подавляющее большинство выступило против ее создания.

Характер и направленность заданных Владиславу Черкашину вопросов могут свидетельствовать об успехе презентации и заинтересованности тюменцев в создании парка. Его еще нет, но люди уже беспокоятся о сохранности проектируемой зоны отдыха.

Архитектор ООО "ТехноСтройПроект" Александр Гаценко презентовал участникам обсуждения проект градостроительного комплекса на ул. Щербакова и прилегающих территориях. Проектом, в частности, предусмотрено строительство автомобильной эстакады на ул. Щербакова. Это позволит развести по вертикали массированный транспортный поток, движущийся по одной из наиболее оживленных городских автомагистралей, и пешеходный поток, который будет направляться из Заречных микрорайонов в парк и обратно.

В результате удастся избежать многочисленных трудностей, связанных со строительством и эксплуатацией надземных или подземных пешеходных переходов. Парк станет полностью доступен для маломобильных групп населения. При этом речь идет не только о людях с ограниченными возможностями здоровья, но и о мамах и бабушках с детскими колясками. Кроме того, пространство под эстакадой само по себе сможет служить зоной отдыха.

После завершения презентаций участники общественного обсуждения разбились на компактные рабочие группы по 4-5 человек. В течение 40 минут они смогли высказать друг другу и Александру Гаценко свое мнение о проекте, получить от архитектора ответы на вопросы.

"Прозвучало два основных вопроса, касавшихся противопаводковой защиты территорий и движения общественного транспорта по проектируемой эстакаде: где будут размещены остановки? Все замечания участников обсуждения будут учтены в проекте. Для этого мы и собирались", - рассказал в интервью обозревателю ИА "Тюменская линия" Александр Гаценко.

Кроме того, участники обсуждения заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы о том, что им нравится и не нравится в проекте, а также внесли свои предложения по его усовершенствованию. Анализ ответов позволит получить полноценную обратную связь.

Евгений Бабенко