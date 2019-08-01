Тюменские молодогвардейцы подарили первоклассникам ранцы

| Фото: news-semya72.ru | Фото: news-semya72.ru

Восьмерым первоклассникам из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вручили школьные портфели и принадлежности в региональном Центре "Семья", сообщает учреждение.

Подарки ребятам сделали представители тюменского отделения "Молодая гвардия Единой России", они приняли участие в благотворительной акции центра "Собери ребенка в школу", стартовавшей в июле в социальной "Лавке добра".

"Первоклашкам вручили рюкзачки со всем необходимым для учебного года. В подарочный набор вошли ручки, тетради, простые и цветные карандаши, кисти для рисования, палитра и другие канцелярские предметы", - пояснили активисты "Молодой гвардии".

Маленькие гости центра не только получили подарки, но и стали участниками шоу-программы с участием экзотических животных и смогли перевоплотиться в любимых героев на станции аквагрима.

Как рассказал куратор проекта "Творить добро – просто!" Евгений Шавлак, акция "Собери ребенка в школу" в Тюмени проводится ежегодно. На призыв поддержать тех, кто нуждается в помощи при подготовке детей к учебному году, откликаются неравнодушные граждане и организации.

"Благодаря отзывчивости тюменцев, удается обеспечить десятки семей необходимыми канцелярскими принадлежностями, школьной формой, ранцами, спортивной одеждой и обувью", — подчеркнул он.

Акция по сбору школьных принадлежностей продолжится в "Лавке добра" до сентября, вещи принимают в центре "Семья" по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150.

Ирина Ромашкина