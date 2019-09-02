Стартовал открытый Кубок России по киберспорту

| Фото: ФКС России | Фото: ФКС России

Открытый Кубок России по киберспорту-2019 стартует 2 сентября. Первые отборочные турниры пройдут по дисциплинам Dota 2, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, объявила Федерация компьютерного спорта страны.

"Кубок России по киберспорту – уникальная возможность для молодых людей, мечтающих стать профессиональными киберспортсменами, попробовать свои силы в этом виде. Для уже имеющих опыт это возможность показать и испытать накопленные навыки. Не первый год мы помогаем талантам найти профессиональные коллективы и, надеемся, этот сезон не станет исключением", – подчеркнул президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Соревнования состоят из трех основных этапов: отборочного с сентября по октябрь, основного в ноябре и финального в декабре, где лучшие из лучших определят победителя по олимпийской системе.

Отборочный этап стартует 2 сентября с турниров по Clash Royale. 7 сентября начинаются состязания по Dota 2. 8 сентября – отборочные на специальный турнир по Counter-Strike: Global Offensive. ФКС России приглашает к участию всех желающих старше 14 лет. В турнире по Counter-Strike: Global Offensive минимальный возраст участников – 18 лет. Ознакомиться с правилами и расписанием Кубка России по киберспорту 2019 можно на официальном сайте. Новости будут доступны в группах ФКС России в социальных cетях.

В открытом турнире могут принять участие как спортсмены из России, так и из других стран. Общий призовой фонд – 3,5 млн рублей. Финал состоится в декабре.

Кубок России по киберспорту – одно из самых массовых соревнований, в 2018 году приняли участие более 27 тыс. человек со всей страны и из-за рубежа. В число финалистов 2018 года вошли представители России, Сербии, Китая, Хорватии, Республики Беларусь, Казахстана и Украины. Финал этих открытых состязаний впервые проводился за пределами Москвы – в Тюмени. В 2019 году финальную часть, по традиции, примет другой регион.