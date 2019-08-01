Тюменские студенты прошли стажировку по испанскому языку на Тенерифе

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

15 студентов ТюмГУ прошли ежегодную стажировка по испанскому языку на Тенерифе в августе, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В течение месяца студенты направлений лингвистика, международные отношения и центра лингвистического образования занимались на курсах испанского языка в школе "Desilena" на Тенерифе. Школа прошла аккредитацию института Сервантеса, которая является единственной системой признания качества обучения мирового уровня. После завершения образовательной программы студенты сдали экзамены и получили сертификаты, подтверждающие языковой уровень.

Испанский язык является вторым в мире по распространенности и становится все более популярным для изучения в ТюмГУ. Сейчас в университете более 100 человек изучают испанский язык. В тоже время в университете все больше испаноговорящих студентов из стран Латинской Америки и преподавателей-носителей языка. Среди вузов-партнеров Католический университет Андреса Бельо (Венесуэла), Общественный университет Наварры, Университет Ла-Риохи (Испания) и др.

"Выбор пал на Канарские острова не случайно, это одно из тех мест, где испанский язык почти не претерпел изменений по сравнению с другими областями страны. В этом году в составе группы, проходившей стажировку, было четыре активных участника программы адаптации иностранных студентов Бадди ТюмГУ, которые повысили свои профессиональные навыки и с новыми силами готовы практиковать и применять их своей деятельности" - рассказала координатор стажировки Надежда Шишкина.

Желающие пройти стажировку в 2020 году могут отправлять заявку на электронную почту n.a.shishkina@utmn.ru