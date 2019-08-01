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В Голышмановском районе стартовал месячник детской безопасности

Общество, 13:48 30 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Месячник безопасности проходит в Голышмановском районе с 26 августа по 26 сентября, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Он направлен на повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте.

В сентябре во всех общеобразовательных учреждениях района запланировано проведение Всероссийского открытого урока по "Основам безопасности жизнедеятельности". Школьники и воспитанники детских садов вспомнят правила безопасного поведения, помогут им в этом учителя, воспитатели и пожарные. Детям напомнят о телефонах экстренной помощи 112, 01, 02, 03. Будут проведены мероприятия, связанные с безопасным поведением на дорогах, на улице и в помещении, а также всевозможные классные часы, викторины и открытые уроки.

Кроме того ежегодно, в рамках "Месячника безопасности" в школах проводятся учебные тренировки экстренной эвакуации из здания в случае возникновения ЧС. Инспекторы надзорной деятельности провели инструктажи с преподавательским составом по вопросам распознавания и оценки опасных факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по проведению уроков безопасности в период месячника.

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# Голышмановский район , пожарная безопасность

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