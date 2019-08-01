Как снизить количество акриламида в картофеле при жарке, рассказали эксперты Роскачества

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Правильное приготовление картофеля фри поможет снизить количество содержащегося в нем акриламида, сообщается на сайте Роскачества.

По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, акриламид образуется в основном в продуктах, которые проходят высокую термическую обработку. Это продукт реакции аминокислоты аспарагина с редуцирующими сахарами при жарке, запекании или обжаривании углеводсодержащих продуктов питания при температуре выше 120 градусов. Высокие концентрации вещества могут негативно отражаться на здоровье человека.

Основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные палочки. Но самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре.

Чтобы снизить риск высокого содержания опасного вещества в картофеле, специалисты советуют перед тем как жарить картошку, очистить ее и подержать в воде до 2 часов. Благодаря этому в картофеле уменьшится количество крахмала, и в результате в жареной картошке сократится содержание акриламида. Не стоит жарить и запекать картофель до коричневой корочки, а нарезать его лучше более толстыми ломтиками.