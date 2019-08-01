Профессор ТИУ Лариса Руднева получила звание заслуженного работника отрасли

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Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присвоили профессору кафедры экономики и организации производства Тюменского индустриального университета Ларисе Рудневой. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба ТИУ.

Поздравительную телеграмму тюменке направил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что награда вручается за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Лариса Руднева связала свою жизнь с университетом еще будучи студенткой Инженерно-экономического факультета Тюменского индустриального института. После окончания вуза получила предложение остаться на кафедре и начала свой карьерный путь с должности ассистента. Студенты Ларисы Рудневой неоднократно становились победителями всероссийских и международных конференций и научных конкурсов.