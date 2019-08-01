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Образовательный центр "Точка роста" откроется в исетской школе

Общество, 17:16 30 августа 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Центр образования "Точка роста" откроется в исетской средней общеобразовательной школе №1. Для этого в учреждении будет создана соответствующая материально-техническая база, сообщает администрация Исетского района.

На базе центра будут реализованы программа цифрового и гуманитарного профилей. Дополнительное обучение позволит выявить и развить способности школьников, а также поможет при работе с одаренными детьми.

Особое внимание уделят повышению профессионального уровня педагогов. Школьники получат дополнительные возможности по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков.

Кроме того, работа центра позволит популяризировать среди школьников и их родителей востребованные инженерные и технические специальности, обновить содержание и методы обучения по предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

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# национальный проект Образование , образование , Точка роста , школьники

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