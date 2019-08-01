Топ мероприятий в Тюмени ко Дню знаний

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

В это воскресенье тысячи тюменских школьников отправятся на праздничные линейки, посвященные Дню знаний и старту нового учебного года. "Афиша Тюмень | КтоКуда72" специально для детей и их родителей подготовила Топ мероприятий на ближайшие выходные, чтобы ребята могли весело и активно провести субботу и воскресенье.

День открытых дверей во Дворце "Пионер" (6+)

В мероприятии примут участие все подразделения учреждения: детский Арт-парк, детский технопарк "Кванториум", оборонно-спортивный экспедиционный центр, эколого-биологический центр, центр технических видов спорта, центр туризма и краеведения, областной поисковый центр, центр развития общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости, отделение танцевального спорта/центр спортивной подготовки Формейшн.

Всех гостей мероприятия ждут мастер-классы, показательные выступления, концерт воспитанников Дворца "Пионер", консультации, встречи с педагогами и родительские собрания. Участие во всех мероприятиях бесплатно!

Когда: 31 августа с 12:00 до 15:00

Где: Центр искусств и культуры ДТиС "Пионер" (Челюскинцев, 46)

Бесплатно

Технофестиваль #Дорогавшколу (0+)

Праздник начнется на Центральной площади в 12:00 и продлится до 16:00. Здесь будут представлены множество площадок. Детский технопарк "Кванториум" представит различные внедорожные робототехнические комплексы, способные выполнять заданные задачи. Любители более активного отдыха смогут насладиться лихой ездой радиоуправляемых автомобилей и показательными выступлениями гоночных дронов.

Помимо этого на других площадках технофестиаля участники смогут увидеть зрелищные трюки каскадеров, показательные выступления представителей правоохранительных органов, танковый биатлон и автогонки. Будет даже возможность летом покататься на сноуборде и лыжах. Помимо этого работники региональной ГИБДД научат юных тюменцев правилам поведения на дороге, и все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о существующих технических и экстремальных видах спорта, а также инженерных науках.

Когда: 31 августа с 12:00 до 16:00

Где: Центральная площадь

Участие бесплатно!

МУЗЕЙНЫЙ УРОК "ПОЕХАЛИ!" (6+)

В 2019 году отмечается 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина. На музейном уроке ребята познакомятся с биографией Героя Советского Союза, узнают о первом полете человека в космос, познакомятся с историей освоения космического пространства, развития и совершенствования конструкций космических кораблей. А в завершении урока выполнят сувенир в форме ракеты! Исторический парк "Россия - Моя История"

Когда: 31 августа в 14:00;

Где: Исторический парк "Россия - Моя История", ул.Орджоникидзе, 47

Стоимость: 100 руб./чел

Фестиваль "Каникулы здесь!" (0+)

31 августа тюменских ребятишек ждут в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" на праздничной программе "Каникулы здесь!".

В программе:

• Гигантские игры;

• Фотозона;

• Шоу;

• Аквагрим;

• Подарки;

• А главное, розыгрыш планшета от Xiaomi. Ищите купоны в специальном каталоге классных предложений.

Когда: 31 августа в 14:00

Где: ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

Вход свободный

Школьная ярмарка (0+)

Здесь в одном месте собран полный ассортимент школьного товара: школьная форма; различная детская и молодежная одежда и обувь; головные уборы; учебники, канцелярия и школьная атрибутика; ранцы, сумки; развивающие игры и многое другое.

Когда: 31 августа с 10:00 до 18:00

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Клуб выходного дня "Наш веселый выходной" (0+)

В это утро дворец превратится в единую площадку, где каждый найдет для себя занятие по вкусу и интересу. Игры и мастер-классы для самых младших, тематические и познавательные программы, выставки и интересное общение. Для каждого гостя - сладкая вата в подарок.

Когда: 31 августа в 11:00

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 150 рублей

Фестиваль "ИГРОFEST72" (0+)

Первый этап фестиваля придется на День знаний. В программе сразу на четырех площадках города: массовые игры, дворовые, подвижные игры, семейные игры, обучающие, настольные игры, творческие мастер-классы и розыгрыши призов.

На каждой из этих площадок пройдёт грандиозная игротека и у каждой будет своя фишка. Сквер "Комсомольский" порадует играми на английском языке.

На площади 400-летия Тюмени тебя научат играть в дворовые игры, лазать по скалодрому, а еще ты сможешь посмотреть спектакль по произведениям Владислава Крапивина. В сквере "Депутатов" — рай для любителей головоломок. А на площади Европы (мкр. Европейский) состоится большой квест.

Когда: 1 сентября с 12:00 до 16:00

Где: парк "Комсомольский", площадь 400-летия Тюмени, сквер "Депутатов" и площадь в мкр. Европейский

Участие бесплатно!

День открытых дверей в ДЮСШ "Прибой" (0+)

ДЮСШ "Прибой" приглашает на День открытых дверей, который состоится 1 сентября с 10:00 до 16:00. Мальчишек и девчонок, а также их родителей будут ждать в трех спортивных комплексах.

Высококвалифицированные тренеры – преподаватели расскажут о работе спортивных отделений школы, условиях приема и дополнительных услугах. Здесь же можно будет записаться на спортивные секции, в том числе бесплатные. На протяжении всего мероприятия будут работать аниматоры.

Когда: 1 сентября с 10:00 до 16:00

Где: в трех спортивных комплексах

- СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1)

- каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, строение 1)

- СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а)

Праздник для школьников "Супергерои против двоек" (6+)

Игровая программа посвященная Дню знаний для школьников. Участников ждет: увлекательная программа с супергероями; супергерои Бэтмен и Леди Баг; розыгрыш школьных наборов и розыгрыш билетов в парк "Хлоп-Топ".

Когда: 1 сентября в 16:30

Где: центр "Хлоп-Топ" (ТЦ "Южный", ул. Мельникайте, 167)

Вход свободный!

Праздничная программа "Ключ к Стране Знаний" (6+)

В этот праздничный день ребята смогут принять участие в играх, конкурсах, викторинах. Юные артисты порадуют всех присутствующих своими музыкальными, танцевальными сюрпризами.

Когда: 1 сентября в 15:00

Где: сквер Депутатов около ЦКиИ "Современник" (Олимпийская, 9)

Участие бесплатно!

Программа "Здравствуй, осень!" (0+)

1 сентября в сквере депутатов стартует праздничная программа для детей и их родителей. Гостей ожидает: поролоновое шоу, роботы-трансформеры, химическое шоу и многое другое.

Когда: 1 сентября в 15:00

Где: сквер депутатов

Бесплатно

Всенародная запись в кружки и секции (0+)

Вновь в Тюмени 1 сентября 2019 года с 10.00 до 20.00 состоится всенародная запись в детские кружки и секции города Тюмени.

Мероприятие будет проходить в формате ярмарки. В одном месте, легко и быстро можно получить бесплатные консультации и записаться на понравившиеся курсы воспользовавшись подарочными сертификатами которые будут вручены всем первоклассникам города!

БОЛЕЕ 50 направлений дополнительного образования для детей ! В ОДНОМ МЕСТЕ! 100 кружков, секций, клубов, школ.

Целевая аудитория: Дети и родители, более 3000 человек.

Подробности по телефону: 8-902-855-44-91

Когда: 1 сентября в 10:00

Где: Тюменский технопарк, ул.Республики, 142

Вход свободный

Премьера мультипликационного фильма "Королевские каникулы" от создателей "Шрека" (6+)

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Когда: 1 сентября в 15:00

Где: кинотеатр "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а)

Стоимость: от 150 рублей

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