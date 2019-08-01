Прокуратура назвала сроки завершения проверки дела о гибели группы Дятлова

| Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации | Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Прокурорская проверка дела о гибели туристической группы Дятлова будет завершена в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Существует три версии гибели членов экспедиции, все они связаны с природными факторами. Однако, в свердловском региональном общественном фонде "Памяти группы Дятлова" считают, что данных версий исчезновения дятловцев недостаточно.

В марте 2019 года представители прокуратуры Свердловской области побывали на перевале Дятлова и выяснили новые обстоятельства.