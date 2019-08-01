  • 30 августа 201930.08.2019пятница
  • USD66,7471
    EUR73,9558
  • В Тюмени 9..11 С 8 м/с ветер северный

Прокуратура назвала сроки завершения проверки дела о гибели группы Дятлова

Общество, 16:22 30 августа 2019

Генеральная прокуратура Российской Федерации | Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Прокурорская проверка дела о гибели туристической группы Дятлова будет завершена в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Существует три версии гибели членов экспедиции, все они связаны с природными факторами. Однако, в свердловском региональном общественном фонде "Памяти группы Дятлова" считают, что данных версий исчезновения дятловцев недостаточно.

В марте 2019 года представители прокуратуры Свердловской области побывали на перевале Дятлова и выяснили новые обстоятельства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 30.08.2019Тюменцы в составе сводного хора исполнят гимн России в Санкт-Петербурге
18:00 30.08.201931 августа - события дня
17:38 30.08.2019Дети из многодетных семей Тюмени получили подарки к новому учебному году
17:27 30.08.2019Тринадцать деревень посетил интерактивный театр ARTILAND Нижней Тавды