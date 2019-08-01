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Бригада скорой помощи спасла трехлетнего ребенка, отравившегося таблетками

Общество, 13:18 31 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бригада скорой помощи спасла жизнь трехлетней малышки, отравившейся таблетками, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Девочка съела упаковку бабушкиных таблеток и была в крайне тяжелом состоянии. Прибывшие по экстренному вызову врач Владимир Удалов и фельдшер Андрей Степаненко констатировали, что маленькая пациентка находится в состоянии комы. Артериальное давление не определялось. Пульс – 60, что для ребенка такого возраста слишком мало. Медики провели зондовое промывание желудка, противошоковую терапию. В течение получаса они боролись за жизнь девочки.

После стабилизации состояния пациентку транспортировали в областную клиническую больницу № 1. Своевременная квалифицированная помощь дала результаты. В стационаре показатели гемодинамики значительно улучшились: ребенок стал реагировать на осмотр реаниматолога, повысился до нормы пульс. Спустя несколько дней девочку выписали домой. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, чувствует она себя удовлетворительно.

По словам медиков скорой помощи, передозировку у маленького ребенка может вызвать даже одна взрослая таблетка. Если ребенок перестал играть, стал тихим, сонливым, бледным, не реагирует на обращенную речь, то проверьте домашнюю аптечку. Она должна быть недоступна для детей.

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# скорая помощь

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