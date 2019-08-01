  • 31 августа 201931.08.2019суббота
  • USD66,4897
    EUR73,3847
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер западный

Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске

Общество, 19:51 31 августа 2019

Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске во время фестиваля "Семья – начало всех начал".

Для гостей фестиваля была оборудована рыжая фотозона, здесь же проходила викторина на знание тематических песен. Ялуторовчане вспомнили знаменистей, которые обладают рыжими волосами. Имя-фамилию и дату рождения каждого ялуторовчанина из числа рыжеволосых занесли в специальную базу.

"Полученную базу данных будем пополнять, ведь за один день, конечно, охватить всех мы не смогли", - отметили организаторы мероприятия.

Фестиваль приурочили ко Дню рыжих, который весь мир отметит 7 сентября, сообщает "Тюменская область сегодня".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рыжие , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 31.08.2019Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске
19:19 31.08.2019День молодежного самоуправления пройдет в Тюменском районе
18:00 31.08.20191 сентября - события дня
17:40 31.08.2019Ученые нашли мутацию, которая защищает от ВИЧ