Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске
| Фото: Молодежный центр Ялуторовска
Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске во время фестиваля "Семья – начало всех начал".
Для гостей фестиваля была оборудована рыжая фотозона, здесь же проходила викторина на знание тематических песен. Ялуторовчане вспомнили знаменистей, которые обладают рыжими волосами. Имя-фамилию и дату рождения каждого ялуторовчанина из числа рыжеволосых занесли в специальную базу.
"Полученную базу данных будем пополнять, ведь за один день, конечно, охватить всех мы не смогли", - отметили организаторы мероприятия.
Фестиваль приурочили ко Дню рыжих, который весь мир отметит 7 сентября, сообщает "Тюменская область сегодня".