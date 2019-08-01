Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Перепись рыжеволосых прошла в Ялуторовске во время фестиваля "Семья – начало всех начал".

Для гостей фестиваля была оборудована рыжая фотозона, здесь же проходила викторина на знание тематических песен. Ялуторовчане вспомнили знаменистей, которые обладают рыжими волосами. Имя-фамилию и дату рождения каждого ялуторовчанина из числа рыжеволосых занесли в специальную базу.

"Полученную базу данных будем пополнять, ведь за один день, конечно, охватить всех мы не смогли", - отметили организаторы мероприятия.

Фестиваль приурочили ко Дню рыжих, который весь мир отметит 7 сентября, сообщает "Тюменская область сегодня".