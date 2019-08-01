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Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме

Общество, 11:41 31 августа 2019

YouTUbe | Фото: YouTUbe

Конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в Роттердаме. За право проведения мероприятия также боролся Маастрихт, пишет РИА Новости.

Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

Ранее стало известно, что Амстердам не будет бороться за право проведения Евровидения, поскольку в городе заняты все подходящие арены.

В 2019 году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.

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# конкурс , музыка

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