Более двух тысяч тюменцев объединил фестиваль "ИГРОFEST72"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч тюменцев объединил первый фестиваль "ИГРОFEST72", который проходит на четырех площадках Тюмени 1 сентября с 12 до 16 часов.

"Этот фестиваль - общественная инициатива на хорошей почве, основанной правительством Тюменской области, - отмечает заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова. - Этот проект обретет своих сторонников, у него будет продолжение. Самое ценное в этом фестивале – мы даем семье возможность заново выстроить свои отношения, в дальнейшем их успешно развивать. Соприкосновение через игру, переживание ярких эмоций. Умение побеждать, проигрывать - все это дает игра. Фестиваль – способ знакомства с новыми играми. Педагогам – помощь в налаживании контакта с учениками и родителями"

Напомним, инициативу департамента образования по организации досуга школьников, учителей и родителей после торжественных линеек в День знаний поддержал региональный департамент культуры. Для реализации идеи проведения игрового фестиваля был объявлен конкурс среди НКО. Грант на фестиваль "ИГРОFEST72" в размере 700 тыс. рублей выиграла некоммерческая организация "Искра".

Первый игровой фестивалю проходит на площади 400-летия Тюмени, в скверах Депутатов и Комсомольском и в микрорайоне "Европейский". На каждой площадки волонтеры, а их около 40 человек, проводят тематические игры. Так, в сквере Комсомольском тюменцы в игровой форме изучают английский язык.

В сквере Депутатов для участников фестиваля волонтеры подготовили головоломки и загадки. Здесь тюменцы проверят IQ, тренируются в решении логических задач. На площади Европы проходит квест от центра развлечений "Третья планета".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На площади 400-летия Тюмени дети и родители, учителя, ученики играют в дворовые и настольные игры, участвуют в конкурсе по произведениям Владислава Крапивина.

"Мы хотим, чтобы досуг детей, родителей, учителей был не пустой, а смысловой, чтобы тюменцы узнавали что-то интересное. Сегодня старт фестиваля – это только начало, будут другие проекты, которые позволят сплотить семьи, учителей, учеников, и все это основывается на совместных играх, занятиях. Игра – это прививка от неудач. В ней тренируются навыки победы, проигрыша и готовности к любой жизненной ситуации", - говорит представитель автономной некоммерческой организации "Искра" Наталья Неустроева.

Многие горожане после праздничной линейки в школе поспешили на площадки "ИГРОFEST72". По словам тюменца Андрея, отца второклассника, сама идея - всей семьей на свежем воздухе в большой компании попробовать свои силы в дворовых и настольных играх, пришлась по душе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В моем детстве было много дворовых игр, и сыну своему передаю старые игры: лапта, футбол и другие. Сейчас много игр, которые влияют на умственное развитие и овладение других навыков. Этот фестиваль необходим, и сыну, и мне интересно поиграть в новые игры, узнать о них побольше, и честно говоря, играя в эти игры, у самого мозги напрягаются и это хорошо", - сказал он.

Друзья-одноклассники Никита, Данил и Ерлан вместо похода в парк отдыха, пришли на площадь у драмтеатра, отмечают, фестиваль игр - хорошая возможность проявить смекалку.

"Игра "Шакал", которую мы сейчас проходим она больше на смекалку. Здесь такая стратегия - расставляем свои базы и атакуем чужие. Так что пока играем, возобновится наше общение после каникул, долго не виделись, успели соскучиться. И на переменах теперь будем стараться больше играть в настольные игры, чем сидеть в телефонах", - признались школьные друзья.

Фестиваль "ИГРОFEST72" станет ежегодным событием для жителей города. Как заметили организаторы, в 2019 году он пройдет два этапа: первый в День знаний, второй - в музейном комплексе имени Словцова 5-6 октября с 12 до 18 часов.

Анжела Лебедева