Профессор Владимир Шильцев встретился с учениками областной ФМШ

| Фото: ФМШ во ВКонтакте | Фото: ФМШ во ВКонтакте

Ученики областной ФМШ встретились с лауреатом премии Nishikawa Prize – 2019, профессором Владимиром Шильцевым на "Стартовой школе".

Владимир Шильцев - разработчик коллайдера, директор центра ускорительной физики (Научная лаборатория имени Энрико Ферми - FermiLab, Чикаго, США) рассказал об удивительных экспериментах, которые подтвердили открытия Михаила Ломоносова и Альберта Эйнштейна. В красках описал первые атто- и иокто секунды существования Вселенной, познакомил ребят с огромными детекторами нейтрино в антарктических льдах.

Владимир Шильцев пожелал ученикам и педагогам ФМШ успехов на научном поприще и авансировал онлайн семинары с участием ученых, работающих на коллайдере в Иллинойсе, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".