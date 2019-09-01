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Министр просвещения направила приветственную телеграмму тюменским школьникам

Общество, 11:36 01 сентября 2019

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

213 тысяч школьников Тюменской области встретили День знаний. Торжественные линейки проходят в каждом муниципальном образовании. Приветственную телеграмму школьникам направила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Каждый, кто переступает порог школы, сможет окунуться в атмосферу комфортного образовательного пространства. Школа - место сотрудничества учителей, учащихся и их родителей. Желаю всем успехов, энергии и настойчивости в достижении поставленных целей", - говорится в сообщении.

В Тюменской области в новом учебном году в рамках национального проекта "Образование" планируется открытие четырех школ. Все они соответствуют требованиям и тенденциям современной образовательной среды.

Дарья Казакова

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# День знаний , школьники

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