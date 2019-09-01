В России изменились правила призыва на военную службу

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию, пишет "Газета.ру".

Отмечается, что теперь призывники имеют право отказаться от отсрочки от армейской службы. Это касается студентов очной формы обучения, тех, кто имеет ученую степень, а также родных братьев или сыновей погибших на службе военных. В этой случае нужно будет обратиться приемную комиссию военкомата с соответствующим заявлением.

Согласно документу, солдаты-срочники, которых призвали до 1 сентября текущего года, могут демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения.