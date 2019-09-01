  • 1 сентября 20191.09.2019воскресенье
  • USD66,4897
    EUR73,3847
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер западный

В России изменились правила призыва на военную службу

Общество, 13:35 01 сентября 2019

mil.ru | Фото: mil.ru

В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию, пишет "Газета.ру".

Отмечается, что теперь призывники имеют право отказаться от отсрочки от армейской службы. Это касается студентов очной формы обучения, тех, кто имеет ученую степень, а также родных братьев или сыновей погибших на службе военных. В этой случае нужно будет обратиться приемную комиссию военкомата с соответствующим заявлением.

Согласно документу, солдаты-срочники, которых призвали до 1 сентября текущего года, могут демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минобороны , осенний призыв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:40 01.09.2019Спорить с женщинами бесполезно, считают ученые
15:08 01.09.2019Профессор Владимир Шильцев встретился с учениками областной ФМШ
14:45 01.09.2019Более двух тысяч тюменцев объединил фестиваль "ИГРОFEST72"
14:20 01.09.2019Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю