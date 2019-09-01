На российских курортах стартовал бархатный сезон

| Фото: сайт правительства Республики Крым | Фото: сайт правительства Республики Крым

На российских курортах стартовал бархатный сезон. В ближайшие дни в Крыму и на черноморском побережье Кавказа температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-6 градуса Цельсия, пишут "Метеовести".

В прибрежной зоне от Адлера до Геленджика вода прогрета до +25…+26 градусов, далее на запад, до Керченского пролива - +24…+25 градусов.

На побережье Крыма, температура вода в Черном и Азовском морях +22…+23 градусов Цельсия. Немного прохладнее вода в Азовском море у берегов Краснодарского края и Ростовской области, там, у побережья, - +20…+22.

И даже в курортной зоне Финского залива вода относительно теплая, ее температура там составляет +18…+19.