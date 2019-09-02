Тюменка Дарья Ташланова победила в конкурсе "Контент будущего" в Челябинске

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Тюменка Дарья Ташланова вошла в число победителей конкурса "Контент будущего" на форуме "Мёд", который проходил в Челябинске. Ее работу о разнице между классическими и современными музеями "Руками не трогать" жюри признали одной из самых лучших.

В Тюмени Дарья Ташланова занимается копирайтом и SMM в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис". Идея об участии в конкурсе появилась во время посещения музеев в разных городах страны.

"В этом году мне удалось несколько раз побывать в Москве, Екатеринбурге, затем в Челябинске. В каждом из городов я ходила в музей, так что мне показалось интересным сравнить их и поразмышлять на эту тему. Основой стала фраза моего друга: "хороший музей — это тот, в котором ты получаешь эмоцию". От нее я оттолкнулась в своей работе", - рассказала она корреспонденту ИА "Тюменская линия".

В число победителей вошли еще двое представителей тюменской делегации. Сергей Пшенцов стал победителем благодаря видео, которое он назвал "Я вижу только тебя". А Дмитрий Колобов сделал фотоколлаж, в котором герои старых видеоигр "атаковали" территорию челябинского завода.

Победители выиграли возможность пройти стажировку у партнеров форума: в креативных агентствах, коммуникационных компаниях, СМИ, интернет-изданиях.

"Мёд" − уникальная образовательная площадка для блогеров, контент-менеджеров и журналистов. В течение трех дней 200 участников форума посетили лекции 20 спикеров, в числе которых были российский телевизионный журналист, телеведущий Эдуард Петров, актриса, ведущая YouTube-шоу "Бар в большом городе", бывшая участница телепроекта "Однажды в России" Ирина Чеснокова, генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян и другие.

Дарья Ташланова поделилась общими впечатлениями об участии в форуме "Мед" и отметила, что организаторам удалось создать камерную атмосферу, где можно было беспрепятственно общаться как с участниками, так и со спикерами.

"Ты просто ходишь по территории и мимо тебя проходит, например, генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян и ты понимаешь, что к нему можно без проблем подойти и задать вопросы", - рассказала Дарья Ташланова.

Любовь Голышева