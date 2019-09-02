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На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск водителям напомнили о безопасности

Общество, 13:26 02 сентября 2019

Администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: Администрации Тобольска ВКонтакте

Акцию "Трасса без ДТП" проводят сотрудники тобольской Госавтоинспекции на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск совместно с представителями автошкол и поисково-спасательного отряда. О безопасности на дороге напоминают водителям транзитного автотранспорта в местах кратковременного отдыха, сообщает администрация Тобольска.

Автоинспекторы говорят водителям о местах, где чаще всего происходят ДТП и причинах аварий, о важности отдыха во время дальних поездок.

Инструкторы автошкол напоминают о влиянии различных факторов на безопасность при выполнении сложных маневров, таких, как обгон: погодных и дорожных условий, скорости движения, ограниченного обзора, возможности внезапного появления на дороге пешеходов и животных.

Администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: Администрации Тобольска ВКонтакте

Сотрудники поисково–спасательного затронули тему важности наличия в автомобиле укомплектованной медицинской аптечки и исправного огнетушителя, которые могут пригодиться в любую минуту.

Все участники акции получили памятки и листовки, пропагандирующие безопасное движение.

Администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: Администрации Тобольска ВКонтакте

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# водители , ПДД , Тобольск

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