На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск водителям напомнили о безопасности
Акцию "Трасса без ДТП" проводят сотрудники тобольской Госавтоинспекции на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск совместно с представителями автошкол и поисково-спасательного отряда. О безопасности на дороге напоминают водителям транзитного автотранспорта в местах кратковременного отдыха, сообщает администрация Тобольска.
Автоинспекторы говорят водителям о местах, где чаще всего происходят ДТП и причинах аварий, о важности отдыха во время дальних поездок.
Инструкторы автошкол напоминают о влиянии различных факторов на безопасность при выполнении сложных маневров, таких, как обгон: погодных и дорожных условий, скорости движения, ограниченного обзора, возможности внезапного появления на дороге пешеходов и животных.
Сотрудники поисково–спасательного затронули тему важности наличия в автомобиле укомплектованной медицинской аптечки и исправного огнетушителя, которые могут пригодиться в любую минуту.
Все участники акции получили памятки и листовки, пропагандирующие безопасное движение.