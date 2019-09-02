Тюменская школа №7 получила новую спортивную площадку

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменская школа №7 получила новую спортивную площадку в День знаний, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Почетными гостями школы, которой исполняется 60 лет, стали депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Анатолий Карпов и выпускник этой школы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В эту школу в первый раз в 2019 году пришли 94 ученика. Открывшая линейку директор школы Елена Склюева поздравила ребят и поблагодарила учителей за их нелегкий и самоотверженный труд. Она отметила, что качество образования, которое получают ребята, зависит во многом от профессионализма и упорного труда учителей.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

В своем выступлении Анатолий Карпов отметил, что ему особенно приятно поздравлять первоклассников, их родителей и преподавателей с Днем знаний. Он пожелал ребятам, чтобы их обучение стало увлекательным путешествием в мир знаний, родителям — терпения и искреннего внимания к проблемам детей, а учителям — профессионализма и желания сделать учеников разносторонними и ищущими новые знания людьми. Он выразил надежду, что в школе появятся и шахматные звезды. Все основания для этого есть: много учеников школы занимаются этим видом спорта и даже уже получили разряды. Он вручил шахматный инвентарь для занятий.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Самым волнительным стал этот день для первоклашек, которые первый раз сегодня пришли на урок в школу №7. "Сначала хотелось бы поздравить тех, кто сегодня впервые сядет за школьные парты, — первоклашек. Дорогие ребята, в вашей жизни начинается новый, очень важный этап. В стенах школы вы обретете не только знания, но и друзей, которые останутся с вами на долгие годы", — обратился Артюхов к школьникам.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

При поддержке АО "Транснефть-Сибирь" и ее генерального директора Виктора Бронникова к 1 сентября в школе появилась отличная спортивная площадка, которую изготовила компания "ЭлитСпорт" (генеральный директор — Рустам Арипов). Там есть зона воркаута, комбинированные ворота для игры в футбол и баскетбол, полосы препятствий и лабиринты с необходимыми элементами, которые предусмотрены школьной программой — все, что нужно для физического развития ребят.

По традиции в День знаний выступили дети. Затем все вместе запустили в небо разноцветные воздушные шары.

Учеба в седьмой школе ежегодно начинается с урока знаний. Почетные гости провели урок для старшеклассников.