Особый противопожарный режим отменили в Тюменской области

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Особый противопожарный режим в Тюменской области отменен с 30 августа.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Геннадий Грибич, вышло постановление, подписанное губернатором Тюменской области.

Особый противопожарный режим отменили в связи со стабилизацией пожарной обстановки на юге региона, установлением погодных условий, которые способствуют снижению класса пожарной опасности.

При этом в департаменте лесного комплекса Тюменской области отмечают, что пожароопасный сезон на территории региона продолжается — примерно до октября. "Особый противопожарный режим ограничивал доступ граждан в лес. Теперь ограничения сняты. Граждане могут находиться в лесах, собирать ягоды, грибы без страха. Но правила пожарной безопасности в лесах необходимо соблюдать", — сказали в департаменте.

Отметим, Федеральное агентство лесного хозяйства обнародовало прогноз пожарной опасности в лесах РФ на сентябрь. В зоне риска находятся регионы Центрального, Приволжского, Южного, Дальневосточного федеральных округов. Уральский федеральный округ в списке не значится.

Инна Пахомова