Депутаты облдумы поздравили студентов ТИУ с началом учебного года

| Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия"

С началом нового учебного года поздравили студентов-первокурсников Тюменского индустриального университета депутаты Тюменской облдумы, а также представители крупнейших предприятий региона. Торжественная церемония прошла на Центральной площади Тюмени 1 сентября, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Исполняющая обязанности ректора вуза Вероника Ефремова отметила, что в 2019 году в индустриальный университет поступили более 4 тыс. абитуриентов.

"Эти ребята приняли верное решение – взяли на себя ответственность за будущее нашей страны. Образовательный процесс легким не будет, инженерные специальности не могут быть легкими, но это будет очень интересно", – пояснила она.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, поздравляя студентов, отметил, что выпускниками ТИУ были многие заслуженные люди, и пожелал первокурсникам пополнить их ряды.