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Лекция-концерт "Азбука природы" пройдет в музее Словцова

Общество, 09:02 03 сентября 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция-концерт "Азбука природы" из цикла "Музыкальные картинки" пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 5 сентября, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

В программе музыкального лектория - фортепианный цикл П. И. Чайковского "Времена года" – одно из самых популярных музыкальных сочинений. Музыка П. И. Чайковского прозвучит в исполнении фортепианного дуэта ТГИК Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг.

Киновед Наталья Соколова будет говорить о музыке в анимационном кино. Каким образом классическая музыка становится главным "действующим лицом" анимационной ленты? Каковы законы музыкального мультипликационного фильма? – на эти и другие вопросы ответит она.

Будут показаны фрагменты из анимационных фильмов: "Весенние мелодии" (1946); "Снежная королева" (1957); "Времена года" (1969); "Чайковский. Элегия" (2011, фильм из анимационного образовательного проекта "Сказки старого пианино").

Вход свободный.

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# кино , лекторий , музей Словцова , музыка , ТГИК

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