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Книжный обменник в Тюмени закрывает сезон

Общество, 10:08 03 сентября 2019

фото организаторов | фото организаторов

Книжный обменник закрывает сезон в Тюмени на площадке возле Благотворительного фонда развития города (ул. Малыгина, 51/2) 8 сентября с 12 до 15 часов, сообщают организаторы.

Горожане смогут обменяться книгами. Принимается художественная и научно-популярная литература. На книжном обменнике будет работать барахолка, также организуют сбор макулатуры.

Плата за вход для взрослых составит 10 рублей. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от книжной феи. Собранные средства пойдут на благотворительность.

Книжный обменник работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.

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# книжный обменник

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