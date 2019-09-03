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Скоростной "Валдай 45Р" выполняет речные рейсы в Югре

Общество, 14:21 03 сентября 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Пассажирское скоростное речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" начало регулярно курсировать по маршруту Ханты-Мансийск – Нялино в ХМАО-Югре, сообщает Минпромторг России.

Маршрут особенно значим для жителей поселков Нялино и Кирпичный. Здесь отсутствует автомобильное сообщение, поэтому речное судно выполняет рейсы ежедневно. Время в пути составляет около двух часов.

"Валдай 45Р" был разработан АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева" и вмещает 45 пассажиров. Его можно эксплуатировать на реках по всей территории России на расстояние до 400 километров. Головное судно разработчики представили в 2018 году, а первый "Валдай 45Р" вышел на популярный туристический маршрут "Нижний Новгород – Городец" в начале августа 2019 года.

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# речной транспорт , Ханты-Мансийск , ХМАО

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