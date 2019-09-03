Анатолий Карпов сыграл в шахматы с жителями комплекса "Авиатор"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы, координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" в УФО Анатолий Карпов сыграл в шахматы с жителями нового жилого кварта "Авиатор" в Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

На многофункциональной досуговой площадке в квартале установлены шахматные столы, где каждый желающий может попробовать с силы в интеллектуальной игре.

Накануне состоялось вручение ключей от квартир первым жителям. Участниками мероприятия стали координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" в УФО Анатолий Карпов, главный федеральный инспектор по Тюменской области, председатель попечительского совета областной шахматной федерации Дмитрий Кузьменко, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, гендиректор группы компаний "СБК" Александр Мильченко.

В рамках реализации президентского гранта и проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" были подарены комплекты шахмат, на которых оставил свой автограф чемпион мира Анатолий Карпов. Он отметил, что важно не просто возводить дома, но создавать благоприятную среду, это значит – продумать до мелочей досуг жителей.

"Восемь лет назад мы решили оживить жизнь в тюменских дворах – приезжали в самые разные уголки города, устраивали шахматные турниры. Но тогда это касалось старой застройки, а сейчас мы понимаем, что шахматы должны прийти и в новые микрорайоны. Игра помогает знакомиться и объединяет людей", - уверен Анатолий Карпов.

Его поддержал Андрей Артюхов, который является председателем общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Шахматы в школы и детские сады" в Тюменской области.

"Город динамично развивается и прирастает уютными микрорайонами, где сделано все для комфортной жизни. В "Авиаторе" создана многофункциональная площадка с тренажёрами, комплексом для воркаута, местом для игровых видов спорта. Отличным дополнением стали шахматные столы, где к игре могут приобщиться люди самых разных возрастов", - отметил Андрей Артюхов.

После торжественной церемонии вручения ключей Анатолий Карпов дал сеанс одновременной игры.