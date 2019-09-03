Тюменцы смогут проголосовать на выборах 8 сентября из дома

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

Тюменцы, которые находятся на надомном обслуживании, являются инвалидами или маломобильными гражданами, смогут проголосовать на выборах 8 сентября 2019 года из дома, сообщает облизбирком Тюменской области.

Таким избирателям необходимо подать заявление о голосовании вне помещения для голосования по месту своего нахождения через официальный интернет-портал государственных услуг ("Госуслуги") до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 4 сентября 2019 года или в участковую избирательную комиссию по месту регистрации, где избиратель планирует проголосовать в день голосования на выборах. Заявление в участковую комиссию может быть подано до 14 часов (время - местное) 8 сентября 2019 года.

В облизберкоме уточнили, что голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе, переданного при содействии других лиц). Участковая комиссия регистрирует все заявления (устные обращения) непосредственно в день подачи заявления в специальном реестре.

Напомним, что в Единый день голосования, 8 сентября жители Тюменской области изберут 191 депутата разных уровней – от областной думы до депутатов представительных органов сельских поселений.

Инвалидам по зрению о кандидатах расскажет специальный аудио-ролик. Для слабовидящих избирателей и людей преклонного возраста подготовлены специальные памятки о порядке голосования. В них использован крупный контрастный шрифт. Для этой категории избирателей в регионе изготовили трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня.

Все избирательные участки Тюменской области 8 сентября откроются в 8 часов, а закроются в 20 часов местного времени.