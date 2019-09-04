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Память жертв теракта в Беслане почтят на уроке в тюменской библиотеке

Общество, 09:24 04 сентября 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Урок памяти, посвященный жертвам трагедии в Беслане, состоится в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в Тюмени 5 сентября, начало в 12 часов 30 минут, сообщает ДНК "Строитель".

В годовщину трагических событий ребятам расскажут о том, как важно сохранить мир, воспитать в себе сострадание и толерантность.

Часть урока посвятят рассказу о том, что такое терроризм и как он проявляется, поговорят о правилах безопасности и самосохранения. Ребята узнают, какие меры принимаются для спасения заложников и как нужно себя вести в экстремальных ситуациях.

Программа завершится минутой молчания.

Вход свободный.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в РФ 3 сентября.

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# Беслан , библиотеки , урок

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