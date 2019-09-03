Шесть спектаклей увидят зрители на фестивале тюменских театров

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос» | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос»

Шесть спектаклей покажут на фестивале тюменских театров, который пройдет в Тюмени с 6 по 8 сентября, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Фестиваль станет отборочным туром для городских коллективов, желающих стать участниками всемирного фестиваля молодежных театров "Театральная революция". Эксперты выберут два спектакля из шести.

В 2019 году у зрителей появилась возможность посмотреть заявленные спектакли вместе с экспертной комиссией. В нее войдут театральный критик, эксперт фестиваля "Золотая маска" и Международной конфедерации театральных союзов Глеб Ситковский, драматург, режиссер, актриса, основатель и художественный руководитель Центра современной драматургии в Омске Светлана Баженова, и театровед, член Ассоциации театральных критиков России, обсуждающий критик многих российских театральных фестивалей и лабораторий Александрина Шаклеева.

"Среди тюменских театров много коллективов, достойных представлять Тюмень на всемирном фестивале. Мы хотим, чтобы зрители тоже знали своих героев в лицо. Плюс отсмотр с участием приглашенных экспертов даст нам возможность получить качественную обратную связь, это станет точкой роста для коллективов", – рассказала руководитель театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

6 сентября в 17 часов танцевальная компания Chroma начнет показ хореографического спектакля о потребительских отношениях между мужчиной и женщиной "Легкие" (возрастное ограничение 18+).

7 сентября зрители смогут посмотреть сразу три спектакля. В 16 часов выступит участник фестиваля "Сны улиц" 2019 года мастерская "CAPSYЛA". Они покажут пластический спектакль "Человек-пакет" (возрастное ограничение 12+). В 19 часов 30 минут театр танцевальных форм "Контраст" представит хореографический перформанс Demon_pattern по письмам и произведениям Врубеля и повести Лермонтова "Демон" (возрастное ограничение 16+). В 21 час пройдет показ спектакля Über Grosse по пьесе Константина Костенко от режиссера Антона Милочкина (возрастное ограничение 21+).

8 сентября в 14 часов выступит молодежный театр "Уют" со спектаклем "Кошка из головы не идет" (возрастное ограничение 18+). Завершит театральный уикенд спектакль о мексиканской художнице Фриде Кало режиссера Сюзанны Ивановой "Фрида: спектр независимости", который начнется в 19 часов 30 минут (возрастное ограничение 16+).

В отборе также примут участие еще три работы: спектакль "Екатерина Ивановна" от молодежного театра "Май", постановка по пьесе Яна Фабра "Я – корова" от режиссера Юлии Вологжаниной и хореографическая драма по мотивам романа Льва Толстого "Каренина" Мастерской современного танца. Как отметили в МТЦ "Космос", на отборочном этапе зритель их не увидит, но они также имеют все шансы выступить на всемирном фестивале.

Приобрести билеты на спектакли можно по ссылке.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" проходит в Тюмени с 2007 года. В 2019 году он впервые станет всемирным. К седьмой "Театральной революции", которая пройдет с 1 по 5 ноября, присоединятся коллективы из Венгрии, Германии, Греции, Египта, Литвы, Малайзии и других стран. Также свои работы представят российские театры из Перми, Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут открытые мастер-классы, творческие встречи и лекции.