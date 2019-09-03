В Тобольске произошли позитивные изменения в экономической и культурной сфере, считает сенатор Тараканов

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Серьезные изменения в экономической и культурной сферах Тобольска произошли за минувшие десять лет. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов в ходе визита в Тобольск 3 сентября, сообщает администрация города.

"Последний раз я был в Тобольске в 2008 году. С того момента в городе произошли качественные изменения. Сейчас задача сохранить эту позитивную динамику и усилить ее. Для этого необходима реализация национальных проектов, и у нас нет никаких сомнений, что Тюменская область будет лидером в этом, а Тобольск – флагманом. Для этого есть все предпосылки", - отметил Павел Тараканов.

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Сенатор провел рабочее заседание с главой города Максимом Афанасьевым, заместителями, председателями комитетов и общественниками. На встрече говорили о реализации национальных проектов на территории города и социально-экономическом развитии. Обсудили ряд проблемных моментов, решить которые можно только на федеративном уровне. Максим Афанасьев в числе приоритетных обозначил сложности с процессом эквивалентного замещения городских лесов и исполнение действующего законодательства по сохранению и использованию объектов культурного наследия.

"204 памятника из 250 в Тобольске находятся в Федеральной собственности. Мы видим два варианта развития событий. Например, отдельная программа софинансирования по реставрации и развитию объектов культурного наследия. Тогда мы не потеряли бы эти уникальные дома и планомерно восстановили все. Сейчас у нас в Нижнем Посаде руки связаны, так как развивать территорию без восстановления памятников будет преждевременным. Мы сейчас в порядке частной инициативы попробуем выйти в Росимущество по предоставление в пользование нескольких объектов Федерального значения, поскольку губернатор поддержал предложение по восстановлению объектов за счет регионального бюджета. Это позволит привести в порядок часть исторической застройки для эффективного пользования жителями и посещения туристами", - рассказал Максим Афанасьев.

Сенатор Павел Тараканов отметил, что надо четко понимать, какая финансовая нагрузка посильна муниципалитету, чтобы правильно спланировать процесс восстановления таких объектов.

На совещании также обсудили проблему диспансеризации работающего населения. На сегодняшний день в общую статистику по диспансеризации не попадают те, кто прошел медицинский осмотр в частном лечебном учреждении и это сказывается как на статистике, так и на объективной оценки ситуации. Не все предприятия ответственно относятся к своим обязанностям работодателя и неохотно участвуют в программе диспансеризации. По мнению первого заместителя главы города Яны Зубовой, в этих вопросах тоже необходима помощь федеральной власти.

В рамках рабочей поездки сенатор посетит ряд образовательных учреждений, объекты, строящиеся в рамках реализации программы комплексного развития городской среды "Тобольск 2020", проведет личный прием граждан.