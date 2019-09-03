В Тюменской области реализуют программу повышения уровня занятости людей с ОВЗ

| Фото: Центр занятости заселения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости заселения Тюмени и Тюменского района

1 тыс. 544 жителей Тюменской области с инвалидностью трудоустроены за семь месяцев 2019 года. Это 71,5 % от числа обратившихся.

Занятость данной категории работников преимущественно обеспечивается за счет двух основных инструментов: трудоустройство инвалидов через органы службы занятости, в том числе с привлечением средств областного бюджета, и взаимодействие с работодателями по исполнению законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Андрей Лысов из Уватского района в 2017 при поддержке Центра занятости населения открыл собственное дело — мастерскую по ремонту обуви. А в 2019 году, когда предпринимателю потребовался помощник, он остановил свой выбор на работнике, имеющим инвалидность. Павел Татарников состоял на учете в качестве безработного. При содействии центра занятости он обучился профессии обувщика. Предприниматель Андрей Лысов создал для него постоянное рабочее место при содействии Центра занятости населения, оснастив его необходимым оборудованием. С июня Андрей Лысов и Павел Татарников работают вместе.

Добавим, трудоустройство на созданное рабочее место инвалида по направлению Центра занятости населения осуществляется с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. С гражданином заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Работодателям, создающим временные и постоянные рабочие места для граждан с инвалидностью, осуществляется возмещение нормативных затрат:

- на оплату труда инвалидов учетом районного коэффициента и страховых взносов)

- на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении инвалидов;

- на оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на возмещение нормативных затрат.

Если за трудоустроенными инвалидами закреплен наставник, работодателю возмещаются затраты на оплату его труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов).

При создании постоянных рабочих мест работодателю возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в размере до 72 тыс. 690 рулей.