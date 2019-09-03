  • 3 сентября 20193.09.2019вторник
  • USD66,6235
    EUR73,1726
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северный

Спасатели проведут эвакуации и инструктажи во всех школах региона

Общество, 17:49 03 сентября 2019

ГУ МЧС Тюменской области | Фото: ГУ МЧС Тюменской области

Традиционный месячник пожарной безопасности пройдет в школах Тюменской области с началом учебного года, в течение двух недель.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Геннадий Грибич, с руководителями, педагогами и учениками школ всей Тюменской области будут проходить инструктажи и практические занятия.

"Изучение требований безопасности будет подкрепляться отработкой практических действий при эвакуации из здания образовательного учреждения. При возможности отработка эвакуации будет проходить с привлечением специализированной техники", - добавил Геннадий Грибич.

Отметим, что 1 сентября в Тюменской области торжественно открыли три новые школы - в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме. В 2019 году в школы региона пошли более 210 тыс. детей, около 25 тыс. из них – первоклассники. Еще 15 новых школ построят в Тюмени к 2024 году.

Николай Ступников

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 03.09.2019МЧС Тюменской области предупреждает о заморозках
18:21 03.09.2019Госавтоинспекторы проверят тюменских водителей на трезвость
18:10 03.09.2019ИТ-диктант в Тюменской области напишут на пяти площадках
18:00 03.09.20194 сентября - события дня