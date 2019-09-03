Спасатели проведут эвакуации и инструктажи во всех школах региона

| Фото: ГУ МЧС Тюменской области | Фото: ГУ МЧС Тюменской области

Традиционный месячник пожарной безопасности пройдет в школах Тюменской области с началом учебного года, в течение двух недель.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Геннадий Грибич, с руководителями, педагогами и учениками школ всей Тюменской области будут проходить инструктажи и практические занятия.

"Изучение требований безопасности будет подкрепляться отработкой практических действий при эвакуации из здания образовательного учреждения. При возможности отработка эвакуации будет проходить с привлечением специализированной техники", - добавил Геннадий Грибич.

Отметим, что 1 сентября в Тюменской области торжественно открыли три новые школы - в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме. В 2019 году в школы региона пошли более 210 тыс. детей, около 25 тыс. из них – первоклассники. Еще 15 новых школ построят в Тюмени к 2024 году.

Николай Ступников