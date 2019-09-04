В Рощино из-за тумана задерживаются несколько рейсов

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Восемь авиарейсов с вылетом из Тюмени задерживаются из-за утреннего тумана. Это подтвердили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в справочной аэропорта Рощино.

Рейсы СУ 1502, СУ 6451, YC 506, YC 5280, ЮТ 280, ЮТ 9869, А4 333, У6 341, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Симферополь, Самару, Уфу, Краснодар прибудут в пункты назначения с опозданиями. По информации онлайн-табло аэропорта, задержки составят от 3 до 6 часов.