Тоболяков научат создавать оригинальный дизайн книжных закладок

| Фото: Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

Мастер-класс по дизайну книжных закладок состоится в рамках фестиваля "Вектор улиц" в Тобольске 5 сентября, сообщает городская администрация.

Спикером выступит руководитель студии подарков ручной работы "Magic craft" Екатерина Уткина. На творческом вечере жители Тобольска сделают своими руками закладки для книг, дневников и тетрадей. После воркшопа все поделки участники смогут забрать с собой.

"Подобные мастер-классы нацелены не только на выработку креативного мышления у молодежи Тобольска, но и отлично развивают коммуникативные навыки. Вечер создания книжных закладок — возможность познакомиться, обменяться идеями перед предстоящими воркшопами", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова.

Мастер-класс состоится в мультицентре "Моя территория" (Красноармейская 6/4). Вход свободный. Начало в 18 часов.

Напомним, "Вектор улиц" стартовал 24 августа. Уже прошли две встречи для молодежи, увлеченные архитектурой и урбанистикой, а также для тех, кто заинтересован в развитии креативного мышления. В полевой мастерской участники создали один арт объект около мультицентра. Для создания эскиза лавочки послужили образы башни Кремля, реки Иртыш и Никольского взвоза.

31 августа в Тобольске прошла вторая встреча, тема которой стала "Дизайн мышления". На воркшопе школьники и студенты изучили техники генерации идей вместе с московским писателем Дмитрием Чернышевым. После чего прошел практикум, где участники разработали рекламу по продвижению бытовых предметов, часов и губных помад.