Тюменские росгвардейцы рассказывают о достопримечательностях области в соцсетях

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Тюменская Росгвардия присоединилась к Всероссийской акции #РосгвардияГид. В соцсетях военнослужащие и сотрудники рассказывают о достопримечательностях и значимых местах региона, где они ежедневно выполняют служебно-боевые задачи, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Фотографии памятных мест размещаются в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и других с хэштэгом #росгвардиягид и рассказом о том или ином памятнике.

За время акции тюменские росгвардейцы рассказали всей стране о Тобольском кремле, памятнике основателю Ишима Ивану Коркину, сквере Сибирских кошек, площади Памяти и памятник железнодорожникам фронта и тыла.