Тюменские росгвардейцы рассказывают о достопримечательностях области в соцсетях
| Фото: "Тюмень - наш дом"
Тюменская Росгвардия присоединилась к Всероссийской акции #РосгвардияГид. В соцсетях военнослужащие и сотрудники рассказывают о достопримечательностях и значимых местах региона, где они ежедневно выполняют служебно-боевые задачи, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.
Фотографии памятных мест размещаются в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и других с хэштэгом #росгвардиягид и рассказом о том или ином памятнике.
За время акции тюменские росгвардейцы рассказали всей стране о Тобольском кремле, памятнике основателю Ишима Ивану Коркину, сквере Сибирских кошек, площади Памяти и памятник железнодорожникам фронта и тыла.