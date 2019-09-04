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Тюменские росгвардейцы рассказывают о достопримечательностях области в соцсетях

Общество, 11:47 04 сентября 2019

Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Тюменская Росгвардия присоединилась к Всероссийской акции #РосгвардияГид. В соцсетях военнослужащие и сотрудники рассказывают о достопримечательностях и значимых местах региона, где они ежедневно выполняют служебно-боевые задачи, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Фотографии памятных мест размещаются в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и других с хэштэгом #росгвардиягид и рассказом о том или ином памятнике.

За время акции тюменские росгвардейцы рассказали всей стране о Тобольском кремле, памятнике основателю Ишима Ивану Коркину, сквере Сибирских кошек, площади Памяти и памятник железнодорожникам фронта и тыла.

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# Росгвардия , соцсети

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