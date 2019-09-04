Пьеса для тюменского "Космоса" вошла в десятку лучших на фестивале "Любимовка-2019"

| Фото: пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Пьеса "Ритуал-шоу После чудес", написанная специально для постановки в тюменском театральном центре "Космос", вошла в список главных пьес фестиваля "Любимовка-2019". Это один их крупнейших и авторитетных в России фестивалей современной драматургии.

Как сообщает пресс-служба МТЦ "Космос", всего в этом году фестиваль принял 756 заявок со всего мира. Из них эксперты, которые проводят отбор пьес и формируют списки финалистов, составили шорт-лист – 26 лучших пьес сезона, после чего выбрали из этого количества 10 лучших работ. В десятку вошла и пьеса "Ритуал-шоу После чудес" драматурга, резидента лаборатории "Практика постдраматурга" и художника из Санкт-Петербурга Екатерины Августеняк. 3 сентября состоялась открытая читка пьесы в рамках фестиваля. Эксперты отметили интересную и сложную структуру пьесы, необычный подход в работе с документальным материалом.

"Мнения зала разделились. На одних текст произвел сильное впечатление, они выделили множество слоев, нашли отсылки к текущим событиям. Другие увидели только карикатурность и монотонность, но сама подвижная конструкция практически никого не оставила равнодушным. Споры продолжались и после обсуждения. Многим зрителям захотелось увидеть спектакль, тюменскую версию или заново собранную постановку в Москве, все это говорит о том, что у текста есть будущее", – рассказала драматург Екатерина Августеняк.

Пьеса "Ритуал-шоу После чудес" была написана специально для проекта театрального центра "Космос". В апреле этого года по работе Екатерины Августеняк здесь создали спектакль-игру для 33 зрителей с одноименным названием. За постановку взялся режиссер Театра.doc в Москве Александр Кудряшов.

Сюжет пьесы основан на известной телепередаче "Поле чудес". Заимствуя приемы и детали шоу, вроде крутящегося барабана и переворачивающихся букв, она погружает читателя в историю нашей страны 90-х, 2000-х и 2010-х годов. В процессе подготовки пьесы, а затем и спектакля драматург вместе с режиссером просмотрели многие выпуски шоу, вышедшие в эфир с 1990 года по настоящее время. Они выбрали самые интересные, ироничные и характерные истории реальных героев передачи, которые стали частью работы.

Ближайшие показы спектакля "Ритуал-шоу После чудес" состоятся 18 и 19 сентября в театральном центре "Космос" (Республики, 165а), начало - в 19 часов.