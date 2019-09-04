Тюменка Полина Ходосевич стала победителем регионального этапа проекта "Театр-дети"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ученица 49 гимназии Тюмени Полина Ходосевич стала лучшей в региональном этапе детского Всероссийского конкурса рисунков, запущенного под эгидой проекта “Театр-дети”, сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

А в региональном этапе Всероссийского конкурса рисунков и театральных рецензий "Пишем о театре!" наивысшие оценки за сочинение получила ученица тюменской школы №69 Виктория Бауэр.

Победители примут участие в федеральном этапе конкурса. Также их наградят путевкой в международный детский центр "Артек" на специальную смену, в рамках которой ребята займутся театральным искусством с подготовленными педагогами, встретятся с профессиональными актерами, режиссерами, артистами кино, посетят театры Крыма.

Напомним, масштабный культурно-социальный проект "Театр-дети", приуроченный к Году театра и направленный на популяризацию театрального искусства среди детской и юношеской аудитории, стартовал весной 2019 года. Под эгидой проекта запустили Всероссийские конкурсы рисунков и театральных рецензий "Пишем о театре!". Финалистов определило жюри из каждого региона.