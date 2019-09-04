Спасатели подвели итоги купального сезона: погибших на воде стало меньше

Сергей Каплин | Фото: ИА "Тюменская линия" Сергей Каплин | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 человек в регионе погибли в купальный сезон 2019 года, среди них - 10-летний мальчик. Об этом сообщил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин. За аналогичный период 2018 года погибли 25 человек.

Основной причиной смерти на водоемах стало купание в не предназначенных для этого местах или в пьяном виде, нарушение правил поведения на воде и безопасности на рыбалке. Самое большое число происшествий - в Тюмени и Тюменском районе.

С начала 2019 года в области зафиксировано 21 происшествие и 20 погибших.

За лето инспекторы ГИМС провели 63 занятия и инструктажа в детских учреждениях и 185 рейдов в местах массового отдыха людей. Все 14 пляжей, проверенных спасателями в регионе перед началом купального сезона, завершили работу.

Инспекторы зарегистрировали 118 маломерных судов, освидетельствовали 242. Аттестацию прошли 99 судоводителей, заменили 80 удостоверений. Составлено 88 протоколов о нарушении, всего с начала 2019 года - 107.

С окончанием купального сезона работа сотрудников ГИМС не прекращается: теперь в зоне внимания - рыбаки, которые выплывают на лодках на середину Туры и зачастую пренебрегают спасательными жилетами. Патрулирование идет на новых суднах: гидроцикле, катерах БЛ-820 и "Корвет 850", оснащенных современными навигационными приборами и мощными двигателями, которые позволяют оперативно и грамотно выполнять работу различной сложности.

Дарья Казакова