Тюменец борется за звание "Лучший лесной пожарный России"

| Фото: Федеральной Авиалесоохраны | Фото: Федеральной Авиалесоохраны

Тюменец Дмитрий Мацынин из Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов" представляет Тюменскую область на V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный-2019". Конкурс проходит в Московской области со 2 по 5 сентября, сообщает Федеральная Авиалесоохрана.

Конкурсанты соревнуются по уровню физической подготовки, знаниям в области лесопожарного дела, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.

| Фото: Федеральной Авиалесоохраны | Фото: Федеральной Авиалесоохраны

Все этапы практических соревнований приближены к реальной обстановке, в которой лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, водные преграды, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности. Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в ликвидацию реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, особенно труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику.

За звание лучшего борются представители лесопожарных служб из 23 регионов Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Приволжского, Центрального, Северо-Западного округов. Вместе с профессионалами соревнуются волонтеры из "Общества добровольных лесных пожарных". В качестве почетных гостей и наблюдателей на конкурс приехали представители лесного хозяйства Китайской Народной Республики.