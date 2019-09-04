Военно-полевые сборы "Ямальские ратники" стартовали в Тюмени

| Фото: "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: "Аванпост" во ВКонтакте

Тридцать мальчиков и юношей Ямальского района стали участниками военно-полевых сборов "Ямальские ратники" в центре "Аванпост", открытие которых состоялось 3 сентября.

Ребята из сел Яр-Сале, Панаевск и Салемал Ямало-Ненецкого автономного округа пройдут занятия по тактической, строевой, огневой, высотной штурмовой, медицинской, воздушно-десантной, инженерной подготовке. Кроме этого они научатся проведению поисково-спасательных работ, использованию средств радиационной, химической и биологической защиты, приемам самообороны, военной топографии.

Как сообщил заместитель директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Игорь Ревякин, ямальские школьники, не имеющие специальной подготовки, стали участниками военно-полевых сборов впервые.

"Во время летних и весенних каникул уже не раз к нам в Тюмень на профильные смены приезжали курсанты классов добровольной подготовки к военной службе . Для школьников, которые стали участниками "Ямальских ратников", мы подготовили менее сложную, но интересную программу", - рассказал Игорь Ревякин.

В свободное от занятий время соревнования среди участников сборов выявят сильнейших по функциональному многоборью, рукопашному бою. Также запланированы турниры по полиатлону, пейнтболу, лазертагу и танковый турнир.

Сборы продлятся до 16 сентября, на торжественной церемонии закрытия все участники получат свидетельства.