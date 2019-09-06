Юные тюменцы сыграют на деревянных инструментах на программе "Русские хороводные игры"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Поиграть на деревянных музыкальных инструментах могут юные тюменцы на интерактивной программе "Русские хороводные игры", которая начнется в школе №67 6 сентября в 11 часов, сообщает Дворец национальных культур "Строитель"

На мероприятии ребята отгадают загадки, соберут пословицы и проверят знание русских народных сказок. Здесь же юные тюменцы узнают, как играть в хороводные игры "Дударь", "Чиж" и "Плетень".

"Через простейшую форму обрядового танца-игры юные участники приобщатся к своим корням, заинтересуются русским фольклором, полюбят его красоту и своеобразие", — считают организаторы.

Вход — 110 рублей.