Истории из жизни города тюменцам расскажут на бесплатном спектакле
| Фото: театральный центр «Космос»
Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" бесплатно покажет жителям города детский театр теней "Ключ от сказки" 5 сентября, сообщает театральный центр "Космос".
Тюменцы узнают, какие тайны хранят всем известные улицы и здания, кто учился в Александровском реальном училище, где находился Дунькин сад, как проводили время на тюменской набережной. Эти факты из жизни старого города актеры расскажут в жанре кукольного театра. Спектакль подходит для просмотра всей семьей.
| Фото: театральный центр «Космос»
Начало спектакля в 19 часов. Регистрация по ссылке.