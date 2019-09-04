Истории из жизни города тюменцам расскажут на бесплатном спектакле

| Фото: театральный центр «Космос» | Фото: театральный центр «Космос»

Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" бесплатно покажет жителям города детский театр теней "Ключ от сказки" 5 сентября, сообщает театральный центр "Космос".

Тюменцы узнают, какие тайны хранят всем известные улицы и здания, кто учился в Александровском реальном училище, где находился Дунькин сад, как проводили время на тюменской набережной. Эти факты из жизни старого города актеры расскажут в жанре кукольного театра. Спектакль подходит для просмотра всей семьей.

| Фото: театральный центр «Космос» | Фото: театральный центр «Космос»

Начало спектакля в 19 часов. Регистрация по ссылке.