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Истории из жизни города тюменцам расскажут на бесплатном спектакле

Общество, 16:43 04 сентября 2019

театральный центр «Космос» | Фото: театральный центр «Космос»

Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" бесплатно покажет жителям города детский театр теней "Ключ от сказки" 5 сентября, сообщает театральный центр "Космос".

Тюменцы узнают, какие тайны хранят всем известные улицы и здания, кто учился в Александровском реальном училище, где находился Дунькин сад, как проводили время на тюменской набережной. Эти факты из жизни старого города актеры расскажут в жанре кукольного театра. Спектакль подходит для просмотра всей семьей.

театральный центр «Космос» | Фото: театральный центр «Космос»

Начало спектакля в 19 часов. Регистрация по ссылке.

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# МТЦ Космос , спектакль

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