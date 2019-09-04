Роскачество назвало рецепт идеального завтрака школьника

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Базовыми продуктами для завтрака школьника являются злаковые, яйца и молочные продукты. Позволять ребенку сухие завтраки можно не чаще одного-двух раз в неделю, сообщается на сайте Роскачества.

Основной недостаток сухих завтраков - высокое содержание сахара, считают эксперты Роскачества. Их регулярное употребление может способствовать развитию сахарного диабета и ожирения, а также спровоцировать аллергические реакции.

Еще один популярный у детей, но не полезный продукт – глазированные сырки. Это источник большого количества жиров, сахара и ароматизаторов. Если ребенок не любит молочные продукты и творог, можно иногда предлагать такие сырки на завтрак. Но не каждый день.

Лучший завтрак не только для ребенка, но и для взрослого - каша. Хорошо, если она будет разной каждый день. Разнообразие - один из основных принципов здорового питания. Гречневая, овсяная, кукурузная, ячменная каши содержат множество ценных витаминов и минералов. А вот известная всем манка обладает меньшей питательной ценностью – слишком мало в ней растительных волокон.